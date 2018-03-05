МИД пообещал продолжить борьбу с попытками внешнего вмешательства

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. МИД России продолжит оказывать правовую защиту гражданам РФ и будет бороться с попытками внешнего вмешательства в дела государства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Временной комиссии СФ РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Мы в меру сил будем способствовать эффективному продолжению соответствующих усилий, включая по направлениям, которые уже были обозначены в выступлениях до меня — это касается и усиления и средств правовой защиты наших граждан, это касается и совершенствования форм противодействия прямому и скрытому вмешательству в наши внутренние дела по различным линиям", — сказал Рябков.