США больше других вмешиваются во внутренние дела России, заявил Рябков

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США больше других вмешиваются во внутренние дела РФ, не брезгуют различными средствами, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США — главный источник нашего внимания… Именно Вашингтон не просто вмешивается по различным каналам и в разных формах в наши внутренние дела, но именно он наиболее активно пытается вменить российской стороне некое квазивмешательство во внутриамериканские дела", — заявил Рябков, выступая на расширенном заседании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

По словам Рябкова, МИД РФ поставил работу по фиксированию внешнего вмешательства на системную основу.

"Причем это касается не только попыток американского вмешательства в наши внутренние дела, но и более широких, деструктивных усилий такого свойства, которыми американцы не брезгуют", — добавил Рябков.