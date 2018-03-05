В СФ рассказали о попытках извне повлиять на российские выборы с 2011 года

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Попытки извне повлиять на выборы разных уровней в России в 2011–2017 годах не повлияли на итоги голосования, говорится в докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

"Комиссия выявила, что за период 2011– 2017 годов многочисленные признаки вмешательства извне в суверенные дела РФ имели место во время проведения следующих избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ (2011 и 2016 годы), выборы президента РФ (2012), региональные выборы (2013 и 2017 годы)", — говорится в документе.

При этом комиссия убеждена, что эти зарубежные попытки "не смогли заметным образом повлиять как на ход избирательных кампаний, так и на волеизъявление граждан РФ в процессе голосования".

По мнению сенаторов, сказанное говорит не столько о слабости такого рода противоправных деяний, сколько о социально-политической стабильности РФ и своевременности мер, принимаемых властями РФ по защите конституционных прав ее граждан, российского электорального суверенитета.