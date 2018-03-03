МИД России призвал Польшу соблюдать договоренности по советским памятникам

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ призвало Польшу неукоснительно соблюдать двусторонние договоренности после демонтажа Памятника благодарности Красной армии в городе Лидзбарк-Варминьский.

"С возмущением узнали об очередном акте государственного вандализма в отношении памятника советским воинам — освободителям в Польше. 20 февраля по решению депутатов горсовета города Лидзбарк-Варминьский (Варминьско-Мазурское воеводство) был демонтирован Памятник благодарности Красной Армии, установленный в 1949 году", — отмечается в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, обнародованном на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что несмотря на неоднократные протесты Москвы и международного сообщества, в частности, российское министерство упоминает совместное заявление министров иностранных дел стран СНГ, распространенное в качестве документа 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, польские власти продолжают "демонстрировать историческое беспамятство, цинично расправляясь с советским мемориальным наследием в Польше".

"Борьба с памятниками тем, кто спасал польскую землю и народ от тотального истребления и кто уже никогда не сможет постоять за себя, лицемерна и кощунственна. Требуем от Варшавы неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей в военно-мемориальной сфере", — добавили в МИД.

Памятник благодарности Красной армии был открыт в 1949 году на пересечении улиц Бартошицкой и Варминьской. После 1989 года с него были демонтированы красные звезды. До недавнего времени на месте оставались бетонный шпиль и статуи красноармейцев. За памятником никто не ухаживал, и он пришел в плачевное состояние. Монумент был огорожен сеткой в целях безопасности.

Минувшей осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон монументы должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи". За последние несколько лет в Польше уничтожили минимум 20 памятников советским солдатам.