Медведев призвал развивать отношения с Болгарией

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил болгарского коллегу Бойко Борисова со 140-й годовщиной освобождения Болгарии от османского ига и отметил, что совместная работа по правительственной линии будет способствовать укреплению взаимодействия между странами, сообщается на официальном сайте правительства.

"Совместная работа по правительственной линии будет способствовать укреплению российско-болгарского взаимодействия, создаст условия для продвижения новых перспективных проектов в различных областях", — сказал Медведев.

Он добавил, что бои на Шипке и под Плевной стали частью общей истории, которую нужно бережно хранить и гордиться подвигами русских и болгарских военных, сражавшихся за свободу и независимость Болгарии.