Первое заседание МПК России и Мозамбик состоится в апреле

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Первое заседание российско-мозамбикской межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в апреле в столице Мозамбика Мапуту, сообщило в субботу министерство иностранных дел РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в рамках тура по пяти африканским странам, который пройдет 5-9 марта, посетит Мозамбик. Министр проведет встречи с президентом африканской республики Филипе Ньюси и своим мозамбикским коллегой Жозе Пашеку.

"При обсуждении тем двусторонней повестки дня предполагается акцентировать предстоящее начало работы Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, первое заседание которой намечено на апрель текущего года в мозамбикской столице. Придаем большое значение этой структуре как приводному механизму разнопланового российско-мозамбикского взаимодействия", — говорится в комментарии департамента и печати МИД РФ в связи с предстоящим африканским туром Лаврова.

В министерстве добавляют, что Москва исходит "из настроя Мапуту на привлечение инвестиций и технического содействия из нашей страны и заинтересованности российских экономоператоров в продвижении взаимовыгодных проектов в Мозамбике". В качестве примера такого взаимодействия приводится участие российской компании "Роснефть" в тендере на разведку углеводородов в Мозамбике в 2015 году.

"Установлены также деловые контакты в сферах энергетики, транспорта, телекоммуникаций. В частности, по линии Международной организации космической связи "Интерспутник" прорабатываются вопросы использования ресурса российских космических аппаратов, в том числе для обмена данными между образовательными учреждениями наших двух стран, а также реализации силами ФГУП "Космическая связь" проекта по развитию мозамбикских национальных сетей спутниковой связи, широкополосного доступа к Интернету и телевизионного вещания", — отмечают в МИД РФ.

В ходе тура по африканским странам глава МИД РФ также посетит Анголу, Намибию, Зимбабве и Эфиопию, где запланированы встречи с высшим руководством этих государств, а также полноформатные переговоры с главами внешнеполитических ведомств.