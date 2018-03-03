Путин поздравил Болгарию с годовщиной освобождения страны от османского ига

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего болгарского коллегу Румена Радева со 140-й годовщиной освобождения страны от османского ига, сообщается на сайте Кремля.

"Примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты – 140-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига. В эти дни мы вспоминаем о подвигах русских воинов и болгарских ополченцев, плечом к плечу сражавшихся на Шипке и под Плевной. Благодаря их мужеству, стойкости и самоотверженности была восстановлена древняя болгарская государственность", — говорится в поздравлении.

Путин выразил уверенность в том, что общие исторические традиции, прочные узы дружбы и взаимовыручки, культурная и духовная близость будут и впредь служить надежной основой для развития многопланового сотрудничества между странами.

Президент РФ пожелал Радеву крепкого здоровья и успехов, а народу Болгарии – благополучия и процветания.