Путин поздравил Болгарию с годовщиной освобождения страны от османского ига

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего болгарского коллегу Румена Радева со 140-й годовщиной освобождения страны от османского ига, сообщается на сайте Кремля.
Путин выразил уверенность в том, что общие исторические традиции, прочные узы дружбы и взаимовыручки, культурная и духовная близость будут и впредь служить надежной основой для развития многопланового сотрудничества между странами.
Президент РФ пожелал Радеву крепкого здоровья и успехов, а народу Болгарии – благополучия и процветания.