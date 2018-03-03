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Политика

Хотел бы предотвратить: Путин о развале Советского Союза

00:5703.03.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза, но не хотел бы жить в другую историческую эпоху, потому что его предки были крепостными крестьянами.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин рассказал о разнице положения СМИ в России и СССР

"Развал Советского Союза", — сказал Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта, отвечая на вопрос о том, какое произошедшее в России событие он бы хотел изменить.

При этом он признался, что не хотел бы жить в другом историческом периоде. "Вы понимаете, в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я — президент", — отметил Путин.

Крупнейшая катастрофа XX века

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин объяснил стереотипами то, что на Западе его называют царем
Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в 2017 году объяснил, почему считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века.

"Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что я сожалею по поводу развала Советского Союза. Во-первых, и самое главное, заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века", — сказал Путин в интервью в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Российский лидер отметил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были равноправны, однако в одну секунду оказались за границей. "А в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война. И, конечно, все это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности", — добавил Путин.

"В то же самое время у нас была полностью разрушена система социальной защиты, полностью были остановлены целые отрасли экономики, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия, и миллионы людей оказались за чертой бедности. Про это тоже нельзя забывать", — добавил Путин.

По его словам, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и его окружение "не понимали, какие нужны перемены и как их добиться". "Его заслуга в том, что он (Горбачев. — Прим. ред.) почувствовал необходимость перемен, это правда, и попытался менять саму систему, а проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодная", — добавил Путин. По его словам, никто не знал, как сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поэтому тогдашние лидеры "и довели до распада страны".

Самое яркое событие в жизни

Сын бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сын Хрущева заявил, что Россия не сравнится по мощи с США
Ранее Путин заявил, что распад СССР стал тем событием, которое оказало наибольшее влияние на его жизнь.

"Событие в жизни? Ты меня прямо поставила в какое-то сложное положение. Пожалуй, не было такого, чтобы раз — и изменило мою жизнь, то есть было, но влияние… Сейчас постараюсь сказать по-серьезному. Все-таки, наверное, развал Советского Союза", — сказал он на встрече с воспитанниками центра "Сириус" в июле прошлого года.

Соглашение о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик и о создании Союза Независимых Государств было подписано 8 декабря 1991 года лидерами России, Украины и Белоруссии в Беловежской Пуще. На данный момент единого мнения о том, каковы предпосылки распада СССР не существует. Однако, большинство ученых едины в том, что зачатки их были заложены в самой идеологии большевиков, которые, пусть и во многом формально, признавали право наций на самоопределение.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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dr.boriz
Заслуга Горбачева...-это что ?(глупость,наивность,предательство)
01:16
03.03.2018
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