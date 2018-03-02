"Единая Россия" должна доказывать свое лидерство, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. 2 марта 2018

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" сейчас имеет "контрольный пакет", но если не сможет доказать свое лидерство, ситуация может поменяться, заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня та же "Единая России" она имеет "контрольный пакет", если ситуация будет как-то меняться, и если "Единая Россия" не сможет доказать свое лидерство, будет по-другому. Это мы должны точно иметь в виду, и сама "Единая Россия" должна иметь в виду", — сказал Путин на встрече с участниками пятого медиафорума ОНФ независимых региональных и местных СМИ.