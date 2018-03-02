Володин обвинил Конгресс США в игнорировании межпарламентских структур

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Конгресс Соединенных Штатов Америки сегодня является единственным парламентом, который игнорирует все межпарламентские структуры, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Что касается межпарламентского сотрудничества, все больше и больше голос звучит от представителей тех партий, которые не так давно получили доступ к этим площадкам, стали избираться, и, собственно, их численность выросла. Мы видим, что сейчас риторика, особенно в Европе, меняется. У нас на сегодняшний день единственный парламент – это Конгресс Соединенных Штатов Америки — игнорирует все межпарламентские структуры", — заявил Володин в эфире телеканала " Россия 24 ".

По словам спикера Госдумы, Конгресс США не принимал участия в работе Межпарламентского союза, а также игнорирует обсуждение вопросов на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ. "Но это самомнение и привело к той ошибке, о которой вчера мы говорили в рамках послания", — отметил парламентарий.