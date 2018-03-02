Эксперты: послание Путина направлено на сдерживание Запада

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию направлено на стратегическое сдерживание Запада, а не гонку вооружений, заявили в интервью РИА Новости ливанские эксперты Рияд Ид и Амин Хатыт.

"Путин не стремится к войне с Западом, но хочет показать силу, которая сдержит Запад от совершения глупостей по отношению к России как в военной сфере и военном противостоянии, так и в сфере политики и санкций", — заявил специалист по военным вопросам Амин Хатыт.

Эксперт охарактеризовал выступление Путина 1 марта как "послание взвешенного стратегического сдерживания".

Ливанский специалист по геополитике Рияд Ид отметил, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений, а приступит к процессу сдерживания.

По словам Ида, это указывает на превосходство России, что препятствует возможности начала новой мировой войны.

В четверг в послании Федеральному собранию президент РФ заявил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на создание высокоточного стратегического вооружения. В послании Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".