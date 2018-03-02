В ГД Януковичу напомнили, как он "на своей шкуре" испытал "гарантии Европы"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что экс-президент Украины Виктор Янукович на себе испытал, что такое гарантии Европы, однако от обращения политика к США и РФ, странам-гарантам соглашения об урегулировании кризиса на Украине хуже не будет.

Янукович ранее заявил, что планирует в ближайшее время обратиться к США и РФ, странам-гарантам соглашения об урегулировании кризиса на Украине с предложениями по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Пусть обратится. Во всяком случае, у него опыт большой. Ему обещали европейцы сохранить и выполнить все его договоренности тогда, освещенные министрами иностранных дел. И если он до сих пор им верит, то пусть обращается. По-моему, он на собственной шкуре испытал, что такое гарантии Европы, в частности", — сказал Калашников РИА Новости.

Парламентарий отметил, что если Янукович все-таки обратится к данным странам, то "хуже не будет точно".

"Вообще, по идее, он бы к ним обратился, чтобы они его вернули на должность президента", — добавил политик, отметив, что экс-президент Украины был смещен со своей должности незаконно.