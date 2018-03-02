Часть инициатив из послания Путина войдут в основу новых проектов ЕР

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Часть инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будет отражена в новых партийных проектах "Единой России", сообщила в пятницу пресс-служба партии.

"Мы услышали несколько инициатив, которые могут быть обличены в статус партийных проектов. Это темы, связанные с детством, сельскими дорогами, чистой водой. Мы будем предлагать это председателю партии. Важно, чтобы вопросы, которые в достаточной мере не отражены в действующих госпрограммах, получили развитие в рамках деятельности "Единой России", — цитирует пресс-служба партии слова секретаря генерального совета ЕР Андрея Турчака.

Он добавил, что партия стремится к тому, чтобы ее проекты, за которыми закреплены строки федерального бюджета, "были максимально эффективными".

"На сегодняшний день из 14 партпроектов как минимум семь имеют поддержку федерального бюджета. При корректировке бюджета на следующий финансовый год мы прикладываем усилия, чтобы она увеличивалась", — добавил Турчак.