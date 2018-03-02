Захарова прокомментировала информацию о намерении России выйти из ЕКПЧ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 2 марта 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 2 марта 2018

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась подтвердить, но и не опровергла информацию о намерении Москвы выйти из Европейской конвенции по правам человека.

Накануне источники сообщили РИА Новости, что власти РФ изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована.

"Я не могу, честно говоря, ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Ранее источники РИА Новости пояснили, что лишение российских парламентариев права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей. Собеседники агентства указали, что в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению ее членства в Совете Европы.

При этом информацию о возможной денонсации Россией Европейской конвенции по правам человека не подтвердил министр юстиции РФ Александр Коновалов, отметив, что такой вопрос не стоит в повестке дня.