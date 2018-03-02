МИД России констатировал кризис в отношениях с Советом Европы

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 2 марта 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 2 марта 2018

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В российском МИД констатируют кризисную стадию отношений с Советом Европы.

"Очевидно, что отношения ПАСЕ, ЕСПЧ и России переживают в настоящий момент кризисную стадию", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге ситуацию по отношениям РФ и Страсбурга.

"Регулярно выражаем нашу обеспокоенность сложившейся в ПАСЕ удручающей ситуацией", — сказала она, напомнив, что Россия не участвует в сессиях с конца 2014 года.

"Рассчитываем, что совместные усилия по преодолению сложившихся трудностей в отношениях России и Совета Европы в ближайшем будущем приведут к восстановлению полноценного сотрудничества в духе целей организации",- сказала на брифинге Захарова.

Накануне источники сообщили РИА Новости, что власти РФ изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована. По данным источников, лишение российских парламентариев права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей. Собеседники агентства указали, что в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению ее членства в Совете Европы.