Захарова назвала странным отказ США от консультаций по кибербезопасности

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала странным и выходящим за рамки приличия отказ США от участия в российско-американских экспертных консультациях по вопросам международной информационной безопасности.

"Если говорить мягко и дипломатично, — странно. Если говорить, как реально обстоят дела, опять же выходящую за рамки, наверное, даже приличия, потому что договоренность об этом была достигнута. Были конкретные сроки, параметры подобных консультаций", — сказала Захарова на брифинге.

"Помимо всего прочего мы же регулярно слышим от различных американских политиков – сенаторов, конгрессменов, экспертов — некие данные, новые вводные о каком-то российском кибервмешательстве, влиянии и так далее. И поэтому что могло бы быть лучше, нежели обсуждение этого в данном формате?" — добавила она.

По ее словам, российская сторона не просто была готова к этим консультациям, а делала все, чтобы эти консультации прошли конструктивно. "В последний момент, несмотря на достигнутые договоренности американцы, которые должны были участвовать и реально подтвердили свое участие, просто получили команду не участвовать. Это стало для них самих большим сюрпризом", — отметила Захарова.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, отметил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.