Первый зампред правительства Воронежской области ушел в отставку

ВОРОНЕЖ, 2 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области – первого зампреда правительства региона Андрей Ревков ушел в отставку по собственному желанию, сообщает областное правительство.

Ревков пришел работать на должность замгубернатора — первого заместителя председателя правительства Воронежской области в середине декабря 2013 года. Должность стала вакантной после того, как Александр Гусев, занимавший ее с 2010 года, стал по итогам выборов мэром Воронежа. С 25 декабря 2017 года Гусев стал временно исполняющим обязанности главы региона.

"Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев подписал указ об освобождении Ревкова Андрея Анатольевича от замещаемой должности временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области 2 марта 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, Ревков увольняется по собственной инициативе.

Ревков родился в Кемерово в 1974 году. В 1996 году окончил Кемеровский государственный технический университет. Работал в Coca-Cola и Nestle. В начале 2007 года пришел в МТС директором филиала в Красноярском крае, с декабря 2007 года работал директором макрорегиона МТС "Урал", в 2010 году был назначен руководителем макрорегиона МТС "Поволжье", в июле 2013 года занял пост первого заместителя генерального директора "Энвижн груп" (Москва), где и работал до того, как пришел в правительство Воронежской области.

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