Российские действия по обороне отвечают всем обязательствам, заявили в ГД

Президент РФ Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Действия РФ по укреплению обороноспособности всегда соответствуют международным обязательствам и направлены на сохранение стабильности в мире, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что выступление президента РФ Владимира Путина подтвердило, что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы вооружения в нарушение существующих обязательств.

"Все наши действия по укреплению обороноспособности России всегда соответствуют международным обязательствам, не противоречат соглашениям в сфере разоружения и направлены на сохранение мира и стабильности на планете", — заявил журналистам Слуцкий.

В четверг Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".