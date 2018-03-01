Послание Путина заставляет мобилизоваться, заявил депутат

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, оглашенное в четверг, заставляет мобилизоваться, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов (ЕР).

В четверг Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором, в частности, отметил необходимость в короткие сроки провести модернизацию системы профессионального образования, добиться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего, по передовым направлениям технологического развития.

"Президент сделал очень хорошее послание стране, которое заставляет мобилизоваться всех нас", — цитирует Никонова пресс-служба комитета.

По словам парламентария, президент никогда так много не говорил о роли интеллектуального лидерства.