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Политика

В России грозят возможным выходом из СЕ из-за Страсбургского Суда

17:4601.03.2018
(обновлено: 17:55 01.03.2018)
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© AFP 2018 / Johanna LeguerreСовет Европы в Страсбурге. Архивное фотоСовет Европы в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2018 / Johanna Leguerre

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), что приведет к выходу Москвы из-под юрисдикции Страсбургского Суда и прекращению членства России в Совете Европы, сообщили РИА Новости источники в профильных российских ведомствах.

Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Минюсте прокомментировали сообщения о возможном выходе России из ЕКПЧ

Возможность выхода

В четверг источники сообщили РИА Новости, что власти РФ изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована. По данным источников, лишение российских парламентариев права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей. Собеседники агентства указали, что в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению ее членства в Совете Европы

Кризис со Стасбургом

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на российское предложение.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пушков рассказал об истинных причинах конфликта России с Советом Европы

В конце июня прошлого года, конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Реакция Совета Европы

Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения источников, пресс- секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген отметил, что Страсбург не получал никакой новой информации от российской стороны.

"У нас нет никакой новой информации от России на сегодняшний день", — сказал Хольтген. Он добавил, что "генеральный секретарь (Турбьерн Ягланд) проинформирует комитет министров о развитии ситуации и предпринимаемых шагах на следующей неделе".

© Depositphotos / ifeelstockШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
© Depositphotos / ifeelstock
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция

Минюст не подтверждает

Однако официальные лица РФ не спешат подтверждать информацию о возможной денонсации Россией Европейской конвенции по правам человека. Министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил журналистам, что такой вопрос не стоит в повестке дня.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
© AFP 2018 / Patrick Hertzog
Политолог прокомментировал возможный выход РФ из Совета Европы из-за ЕСПЧ

"Нет", — сказал журналистам глава Минюста, отвечая на соответствующий вопрос.

Реакция парламентариев

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой указал, что речи о прекращении сотрудничества с Европейским судом по правам человека не идет. Он рассказал, что в настоящий момент Россия ведет с европейскими коллегами диалог о том, что, если российские представители не участвуют в выборах судей, то решения ЕСПЧ могут не иметь легитимной силы на территории РФ.

В свою очередь, глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий считает преждевременными разговоры о выходе РФ из ЕКПЧ, так как она имеет стратегическое значение для партнерства в рамках Совета Европы.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСессия ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сессия ПАСЕ

Шаг в истории

Тем не менее, примечательно, что впервые в истории Совета страна сама заявляет о возможности выхода из конвенции. Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин Капустин напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с тех пор, как Россия присоединилась к Европейской конвенции по правам человека.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Слуцкий считает преждевременными разговоры о выходе России из ЕКПЧ

"Если это произойдёт в этом году, то, конечно будет такой шаг в истории Совета Европы… Были случаи, когда выходили диктаторские режимы, но не они сами, а это их приостанавливал сам Совет Европы", — сказал эксперт.

"Если это произойдёт, это будет достаточно громкое, резонансное решение, которое, я думаю, повлияет на обстановку в Европе, может быть даже в мире", — добавил он.

Как может пройти денонсация?

Если выход России из Конвенции по правам человека состоится, он будет проходить дипломатическим путем. По словам президента и члена исполкома российской Ассоциации международного права Анатолия Капустина, для выхода из Конвенции направляется соответствующая нота.

"Те конвенции, которые увязываются с обязательным членством в Совете Европы, здесь этот перечень, который нам рекомендовали, мы вернем обратно, с заявлением о том, что, в соответствии с положениями этих конвенций, мы заявляем о выходе из них и о прекращении членства в Совете Европы", — пояснил он.

Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен ЕСПЧ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЕСПЧ признал неприемлемыми ряд жалоб на Россию

Капустин отметил, что есть ряд других конвенций, которые необязательно связаны с членством, к примеру, участие в венецианской комиссии. "Там мы можем сохранить свое присутствие", — сказал эксперт, добавив, что Россия будет участвовать в конвенциях, если это будет соответствовать ее интересам.

При этом главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев рассказал РИА Новости, что денонсация Европейской конвенции по правам человека происходит небыстро, но Страсбургский суд продолжит принимать жалобы.

"Выход небыстрый, денонсация занимает время", — сказал он. Берестнев оговорился, что Суд "будет продолжать принимать жалобы и рассмотрит все, которые у него уже есть, даже если представитель властей не будет участвовать".

Когда можно ждать денонсации?

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что Россия может начать обсуждать процедуру выхода из Совета Европы в том случае, если продолжится незаконное ограничение прав российской делегации в ПАСЕ, а ЕСПЧ по-прежнему будет принимать в отношении нашей страны политически ангажированные решения, этот процесс может начаться уже в этом году.

Отвечая на вопрос, может ли это произойти уже в этом году, сенатор ответил: "Это может произойти в любой момент". Он уточнил, что нельзя говорить о возможности неисполнения Россией решений ЕСПЧ и прекращения сотрудничества с ним без выхода страны из СЕ.

© AFP 2018 / Frederick FlorinЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
© AFP 2018 / Frederick Florin
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге

Что будет с жалобами россиян в ЕСПЧ?

Как только Россия примет решение о выходе из Европейской конвенции, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) перестанет принимать жалобы россиян. Как пояснил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин "с момента вступления в силу решения о выходе, прекращения членства, прием жалоб о наших граждан будет приостановлен, но те жалобы, которые получены уже, и те, жалобы, которые находятся на рассмотрении, которые прошли все предварительные процедуры, они будут судом рассматриваться даже после того, как мы закончим свое участие".

"Новых (жалоб) после выхода не будет, а старые жалобы, они где-то до трех лет рассматриваются, они будут еще "выстрелом из прошлого", — добавил он. По словам Капустина, "как Россия будет регулировать вопрос их (решений ЕСПЧ по жалобам — ред.) выполнения, это, видимо, будет решать отдельная комиссия".

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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partizan-117
В России на до провести референдум о прибывания в таких организациях.Я уверен, что 65-70% проголосуют за выход
18:00
01.03.2018
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