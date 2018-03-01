"Это ультиматум Западу". Чем запомнилось послание Владимира Путина

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Технологический прорыв, снижение уровня бедности как минимум в два раза, презентация новейших видов вооружения — РИА Новости вместе с экспертами выделило главное из двухчасового послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Проблемы есть, решения тоже

Первая часть выступления главы государства была посвящена социально-экономическим задачам, стоящим перед властью. По мнению профессора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексея Портанского, самое важное здесь — признание реальных проблем. Речь идет о научно-технологическом отставании страны, недостаточном развитии инфраструктуры, снижающемся, но пока еще высоком уровне бедности.

"Путин продемонстрировал, что он озабочен этими проблемами всерьез. Очень важно, чтобы эту его озабоченность разделила и правильно восприняла наша политическая элита. В частности, основополагающий, на мой взгляд, призыв президента — "расширить пространство свободы", — комментирует Портанский.

Проблемы, на которые указал Путин, давно требуют разрешения. К примеру, необходимость поддержки и развития малого и среднего бизнеса: глава государства призвал оградить предпринимателей от необоснованных преследований силовиков. Кроме того, президент предложил в ближайшие годы в два раза увеличить объем несырьевого экспорта. Эти задачи взаимосвязаны и напрямую зависят от других намеченных Путиным целей (технологический прорыв, улучшение делового климата).

"Обеспечить темпы роста выше мировых — почти невыполнимая задача. Однако ее решение непосредственно зависит от того, насколько успешно удастся справиться со всеми остальными проблемами — развитием бизнеса, науки и так далее", — полагает эксперт.

"Экономика, ориентированная на человека"

В послании заявлен амбициозный проект социально-экономического развития страны, в котором четко обозначены выгодоприобретатели. Мощный стимул получит строительная отрасль, а также другие сферы экономики, связанные с инфраструктурой, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

"В негласной конкуренции программ победила концепция инфраструктурных драйверов развития. В тексте послания я узнал многое из того, что указывалось в качестве маркеров в программе экс-министра финансов Алексея Кудрина", — поясняет эксперт.

"Специалисты и прежде обращали внимание на то, что планирование производств надо тесно увязывать с программами развития регионов. Упомянутые президентом направления совершенствования городской среды — от малых городов до мегаполисов — свидетельствуют о том, что именно на такой подход Путин нацеливает ветви власти. Гармоничная связь экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения, демографии — очень правильный выбор", — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Развитие региональной инфраструктуры, отмечает он, позволит расширить те узкие места, которые мешают подъему производства, — в частности, увеличатся грузопотоки.

"Задача снизить уровень бедности примерно в два раза с учетом того, что поставлена цель к весне довести прожиточный минимум до уровня минимальной зарплаты, — это очень серьезно. Ясно, что в основе всей программы — экономика, ориентированная на человека. Нужно создавать высокодоходные рабочие места и развивать доступную ипотеку. Об этом президент также подробно говорил", — подчеркнул Абзалов.

"На нас никто не собирается нападать"

Очень насыщенной была и вторая часть послания. Евгений Минченко считает, что заявления главы государства по внешней политике — главное в его выступлении.

"Столь откровенный вызов Западу мы слышим впервые за долгое время. По сути, Путин выдвинул внешнеполитический ультиматум, указав на то, что все действия, предпринимаемые США в ущерб интересам России, будут иметь последствия", — отмечает политолог.

Послание Федеральному собранию — сигнал Западу и презентация того военного потенциала, которым сегодня располагает наша страна, соглашается Дмитрий Абзалов. По его словам, нет сомнений в том, что президент говорил именно о реальных видах вооружений. Гиперзвуковое, лазерное оружие — Путин ясно дал понять, что Москва совершила прорыв в разработке суперсовременных видов оружия.

Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, продемонстрированное во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, продемонстрированное во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

"То, что у России есть сверхатакующие системы, а у конкурентов нет от них достаточно эффективной защиты, лишний раз свидетельствует о реальном паритете. В результате оказывается, что мощные укрепрайоны ПРО, которые создаются сейчас в Польше и Румынии, на самом деле просто никому не нужны, и миллиарды долларов, "вбуханные" в них, фактически выброшены на ветер", — считает Абзалов.

При этом, по мнению Минченко, призыв российского лидера остановиться и одуматься вряд ли будет услышан на Западе — и прежде всего за океаном. Более того, его воспримут как сигнал к гонке вооружений.

"Можно не сомневаться, что военно-промышленный комплекс США сейчас, что называется, открывает шампанское", — иронизирует политолог.

Дмитрий Абзалов уверен, что в ближайшее время западная пресса взорвется истеричными заголовками. Вместе с тем он напоминает: первым принципы ядерных ограничений нарушил именно Вашингтон, приступив к модернизации своих арсеналов. А нынешнее послание Владимира Путина четко разъясняет, что расшатывать паритет бессмысленно: на любое усиление оборонной составляющей всегда последует ответ.

"Соединенные Штаты получили недвусмысленное предупреждение о том, что не стоит играть в новую гонку вооружений и бряцать оружием. Необходимо договариваться", — резюмирует Абзалов.

Алексей Портанский, в свою очередь, обращает внимание на заявление президента о том, что "на Россию никто не собирается нападать, и она ни на кого нападать не намерена". "Это разом выбивает почву из-под ног истеричной паникерской пропаганды — причем с обеих сторон", — уверен он.