"Это ультиматум Западу". Чем запомнилось послание Владимира Путина

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
Технологический прорыв, снижение уровня бедности как минимум в два раза, презентация новейших видов вооружения — РИА Новости вместе с экспертами выделило главное из двухчасового послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Проблемы есть, решения тоже
"Путин продемонстрировал, что он озабочен этими проблемами всерьез. Очень важно, чтобы эту его озабоченность разделила и правильно восприняла наша политическая элита. В частности, основополагающий, на мой взгляд, призыв президента — "расширить пространство свободы", — комментирует Портанский.
Проблемы, на которые указал Путин, давно требуют разрешения. К примеру, необходимость поддержки и развития малого и среднего бизнеса: глава государства призвал оградить предпринимателей от необоснованных преследований силовиков. Кроме того, президент предложил в ближайшие годы в два раза увеличить объем несырьевого экспорта. Эти задачи взаимосвязаны и напрямую зависят от других намеченных Путиным целей (технологический прорыв, улучшение делового климата).
"Обеспечить темпы роста выше мировых — почти невыполнимая задача. Однако ее решение непосредственно зависит от того, насколько успешно удастся справиться со всеми остальными проблемами — развитием бизнеса, науки и так далее", — полагает эксперт.
"Экономика, ориентированная на человека"
В послании заявлен амбициозный проект социально-экономического развития страны, в котором четко обозначены выгодоприобретатели. Мощный стимул получит строительная отрасль, а также другие сферы экономики, связанные с инфраструктурой, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
"В негласной конкуренции программ победила концепция инфраструктурных драйверов развития. В тексте послания я узнал многое из того, что указывалось в качестве маркеров в программе экс-министра финансов Алексея Кудрина", — поясняет эксперт.
"Специалисты и прежде обращали внимание на то, что планирование производств надо тесно увязывать с программами развития регионов. Упомянутые президентом направления совершенствования городской среды — от малых городов до мегаполисов — свидетельствуют о том, что именно на такой подход Путин нацеливает ветви власти. Гармоничная связь экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения, демографии — очень правильный выбор", — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Развитие региональной инфраструктуры, отмечает он, позволит расширить те узкие места, которые мешают подъему производства, — в частности, увеличатся грузопотоки.
"Задача снизить уровень бедности примерно в два раза с учетом того, что поставлена цель к весне довести прожиточный минимум до уровня минимальной зарплаты, — это очень серьезно. Ясно, что в основе всей программы — экономика, ориентированная на человека. Нужно создавать высокодоходные рабочие места и развивать доступную ипотеку. Об этом президент также подробно говорил", — подчеркнул Абзалов.
"На нас никто не собирается нападать"
Очень насыщенной была и вторая часть послания. Евгений Минченко считает, что заявления главы государства по внешней политике — главное в его выступлении.
"Столь откровенный вызов Западу мы слышим впервые за долгое время. По сути, Путин выдвинул внешнеполитический ультиматум, указав на то, что все действия, предпринимаемые США в ущерб интересам России, будут иметь последствия", — отмечает политолог.
Послание Федеральному собранию — сигнал Западу и презентация того военного потенциала, которым сегодня располагает наша страна, соглашается Дмитрий Абзалов. По его словам, нет сомнений в том, что президент говорил именно о реальных видах вооружений. Гиперзвуковое, лазерное оружие — Путин ясно дал понять, что Москва совершила прорыв в разработке суперсовременных видов оружия.
"То, что у России есть сверхатакующие системы, а у конкурентов нет от них достаточно эффективной защиты, лишний раз свидетельствует о реальном паритете. В результате оказывается, что мощные укрепрайоны ПРО, которые создаются сейчас в Польше и Румынии, на самом деле просто никому не нужны, и миллиарды долларов, "вбуханные" в них, фактически выброшены на ветер", — считает Абзалов.
При этом, по мнению Минченко, призыв российского лидера остановиться и одуматься вряд ли будет услышан на Западе — и прежде всего за океаном. Более того, его воспримут как сигнал к гонке вооружений.
"Можно не сомневаться, что военно-промышленный комплекс США сейчас, что называется, открывает шампанское", — иронизирует политолог.
Дмитрий Абзалов уверен, что в ближайшее время западная пресса взорвется истеричными заголовками. Вместе с тем он напоминает: первым принципы ядерных ограничений нарушил именно Вашингтон, приступив к модернизации своих арсеналов. А нынешнее послание Владимира Путина четко разъясняет, что расшатывать паритет бессмысленно: на любое усиление оборонной составляющей всегда последует ответ.
"Соединенные Штаты получили недвусмысленное предупреждение о том, что не стоит играть в новую гонку вооружений и бряцать оружием. Необходимо договариваться", — резюмирует Абзалов.
Алексей Портанский, в свою очередь, обращает внимание на заявление президента о том, что "на Россию никто не собирается нападать, и она ни на кого нападать не намерена". "Это разом выбивает почву из-под ног истеричной паникерской пропаганды — причем с обеих сторон", — уверен он.