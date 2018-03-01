В Минюсте прокомментировали сообщения о возможном выходе России из ЕКПЧ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вопрос о денонсации Россией Европейской конвенции по правам человека в повестке дня не стоит, заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов.

"Нет", — сказал журналистам глава Минюста, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее источники в профильных российских ведомствах сообщили РИА Новости, что власти РФ изучают возможность денонсации ЕКПЧ и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована. По их мнению, при рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает, при этом аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание.