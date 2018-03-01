Слуцкий считает преждевременными разговоры о выходе России из ЕКПЧ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает преждевременными разговоры о выходе РФ из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), она имеет стратегическое значение для партнерства в рамках Совета Европы.

"ЕКПЧ — это важнейший и основополагающий документ, который регулирует вопросы соблюдения прав человека на пространстве Совета Европы. Конвенция имеет стратегическое значение для партнерства России в рамках организации. Разговоры о ее денонсации я считал бы преждевременным, пока Россия остается членом Советы Европы", — заявил журналистам Слуцкий.

Ранее источники в профильных российских ведомствах сообщили РИА Новости, что власти РФ изучают возможность денонсации ЕКПЧ и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована. По их мнению, при рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает, при этом аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание.

Лишение российских парламентариев права голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей, что ставит под вопрос легитимности избрания этих судей. Источники РИА Новости сообщили, что в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению ее членства в Совете Европы.