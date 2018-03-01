РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

О людях, экономике и новом оружии: Путин обратился к Федеральному Собранию

Сюжет:
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию (177)
16:2301.03.2018
(обновлено: 19:14 01.03.2018)
183611
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ МанежПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг выступил с посланием Федеральному собранию, в котором назвал отставание главной угрозой для страны, которую нужно преодолеть, как тяжелую болезнь, а приоритетом власти — благосостояние граждан.

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин назвал главную угрозу для России

Президент обозначил задачи в сфере экономического развития страны, заявив о необходимости обеспечить темпы роста выше мировых и отметив, что низкий уровень инфляции дает дополнительные возможности. В числе возможных проблем в росте экономики Путин назвал "провал" в сфере демографии, призвав ответить на этот вызов.

Значительное внимание глава государства уделил последним разработкам в области вооружений, при этом подчеркнув, что военная мощь России никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.

Традиционно глава государства выступает с посланием в Кремле, но на этот раз Путин озвучил его на новом месте — в московском Манеже, выступление заняло почти два часа и впервые сопровождалось демонстрацией мультимедийных материалов – графиков, диаграмм и видеороликов.

Послание президента Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава российского государства 1 марта обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию.Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава российского государства 1 марта обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ этом году выступление президента состоялось не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в Центральном выставочном зале "Манеж".Перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В этом году выступление президента состоялось не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНовое место для оглашения ежегодного послания президента было выбрано из-за расширенного состава приглашенных.Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Новое место для оглашения ежегодного послания президента было выбрано из-за расширенного состава приглашенных.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПомимо депутатов и сенаторов на мероприятие были приглашены члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов и многие другие.Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Помимо депутатов и сенаторов на мероприятие были приглашены члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов и многие другие.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ этом году впервые речь президента сопровождалась визуальной составляющей: в "Манеже" были установлены экраны, на которые выводили инфографику.Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В этом году впервые речь президента сопровождалась визуальной составляющей: в "Манеже" были установлены экраны, на которые выводили инфографику.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГлавным фактором развития России президент назвал благополучие людей. "Мы должны дать людям достойную работу", — сказал президент. Он также призвал правительство обеспечить рост пенсий.Мужчина с женщиной смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Главным фактором развития России президент назвал благополучие людей. "Мы должны дать людям достойную работу", — сказал президент. Он также призвал правительство обеспечить рост пенсий.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ ходе выступления президент отметил, что развитие городов должно стать движущей силой для всей страны, а обновление городской среды призвал обеспечить за счет новых технологий.Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В ходе выступления президент отметил, что развитие городов должно стать движущей силой для всей страны, а обновление городской среды призвал обеспечить за счет новых технологий.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВажное внимание в послании было уделено вопросам развития транспортной доступности регионов. Президент призвал местные власти улучшать состояние дорог, развивать систему межрегиональных авиамаршрутов и увеличивать пропускную способность железнодорожных путей.Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Важное внимание в послании было уделено вопросам развития транспортной доступности регионов. Президент призвал местные власти улучшать состояние дорог, развивать систему межрегиональных авиамаршрутов и увеличивать пропускную способность железнодорожных путей.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ минувшие годы удалось переломить демографическую ситуацию в стране, во многом это было сделано благодаря поддержке материнства в России. Эта программа будет продолжена, пообещал президент.Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В минувшие годы удалось переломить демографическую ситуацию в стране, во многом это было сделано благодаря поддержке материнства в России. Эта программа будет продолжена, пообещал президент.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкМногие эксперты сходятся во мнении, что послание, озвученное президентом, станет руководством к действию для нового кабинета министров.Операторы во время ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Многие эксперты сходятся во мнении, что послание, озвученное президентом, станет руководством к действию для нового кабинета министров.
/

Тяжелая болезнь отставания

Путин начал свое выступление с характеристики послания как носящего особый, рубежный характер.

"Как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, каждого шага, поступка исключительно высока, потому что определяет судьбу страны на десятилетия вперед", — заявил он.

Первую часть обращения к Федеральному собранию президент посвятил общему состоянию экономики и вопросам технологического развития. Глава государства отметил, что Россия справилась с новыми сложными вызовами в экономике и социальной сфере, обеспечено единство страны.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Путин о готовности России решать задачи нового уровня

По мнению Путина, достигнутая макроэкономическая стабильность в России дает возможность для долгосрочного прорывного роста экономики. При этом он отметил, что Россия еще не достигла должного уровня благосостояния, но достигнет его, и в данной сфере необходим прорыв.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин рассказал, к чему ведет низкий уровень инфляции в России
"С точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно, еще не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это. Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, я говорил уже об этом, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв", — сказал Путин.

Говоря о развитии, глава государства отметил необходимость следовать тенденции технологических изменений.

"Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она, эта волна, просто захлестнет, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны. А в результате — потерю суверенитета. Именно так, а не иначе, обстоит дело", — заявил Путин.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Путин объяснил, чем грозит России технологическое отставание

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин заявил о необходимости создания своих цифровых платформ
По словам президента, ближайшие годы станут основными для технологических изменений, это не связано с тем, кто победит на выборах.

"В мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на ее вызов — зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны", — сказал глава государства.

Отставание является главной угрозой для России, такую ситуацию надо переломить и обеспечить динамику развития, заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Экономика России должна обеспечить темпы роста выше мировых, заявил Путин
"Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, то оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо, шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри", — сказал российский лидер.

По мнению президента, Россия готова к настоящему технологическому прорыву, и эта уверенность основывается на уже достигнутых результатах, сплоченности российского общества и колоссальном потенциале народа.

Благосостояние граждан

В своем послании глава государства немало внимания уделил вопросам благосостояния граждан. Так, в частности, он подчеркнул необходимость поддерживать рост зарплат в бюджетной сфере.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Путин о повышении МРОТ до прожиточного минимума и доходах россиян

"Здесь нельзя отступать от уже достигнутых рубежей. Я имею в виду уровень заработной платы. Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, так же как и качество работы, и уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании, других областях, которые определяют благополучие людей", — сказал президент.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Зарплаты в бюджетной сфере должны расти, заявил Путин
Глава государства также заявил о необходимости обеспечить регулярную индексацию пенсий выше темпов инфляции.

"Главное — мы должны добиться увеличения размеров пенсии, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию", — сказал Путин.

Президент указал и на необходимость за шесть лет вдвое снизить уровень бедности и обеспечить долгосрочный рост реальных доходов граждан.

© ИнфографикаЧисленность населения в трудоспособном возрасте по РФ
© Инфографика
Численность населения в трудоспособном возрасте по РФ

"Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности", — сказал Путин.

Демография и здравоохранение

Глава государства уделил внимание и проблемам демографии, отметив, что "провал" в этой сфере может стать серьезной проблемой для роста экономики России.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Путин призвал реализовать программу по борьбе с раковыми заболеваниями

Журналисты фотографируются на фоне стенда Послание Президента Российской Федерации
© РИА Новости / Андрей Веселов
Путин рассказал о бюджете на охрану материнства и детства
"Сегодня демографические потери 1990-х неминуемо дают о себе знать, и, прежде всего, снижение рождаемости. Семьи начинают создавать малочисленные поколения 1990-х годов — это просто объективная данность. У демографической проблемы есть и экономическое измерение. В 2017 году численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на миллион, в ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста. Не будет трудовых ресурсов", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо ответить на эти вызовы и обеспечить в предстоящие десятилетия устойчивый рост численности населения России. За шесть лет на охрану материнства и детства необходимо будет направить не менее 3,4 триллиона рублей, заявил он.

© ИнфографикаОбразование
© Инфографика
Образование

Президент отметил, что демографическая политика России доказала свою результативность и ее расширили: продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребенка. Президент также напомнил о новой ипотечной программе и запуске программы обновления детских медучреждений.

Стенд Послание Президента Российской Федерации
© РИА Новости / Андрей Веселов
Путин призвал настроить систему соцпомощи
Говоря о ситуации в отечественном здравоохранении, Путин отметил, что важнейшая задача, которая касается каждого — это доступность современной, качественной медицинской помощи, и в этом необходимо ориентироваться на самые высокие мировые стандарты.

Он заявил, что финансирование здравоохранения в России должно увеличиться вдвое, расходы на развитие медицины ежегодно потребуют 4% ВВП, но надо стремиться к 5%. При этом он указал на тот факт, что в ряде случаев административными преобразованиями в сфере здравоохранения увлеклись и забыли о нуждах россиян.

"Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном — о людях, интересах и потребностях, наконец, о равных возможностях и справедливости. Так не должно быть — ни в здравоохранении, ни в любой другой сфере", — подчеркнул Путин.

© ИнфографикаОхрана материнства и детства
© Инфографика
Охрана материнства и детства

Задачи в экономике

Остановившись на задачах, которые стоят перед государством в экономической сфере, Путин заявил, что темпы роста российской экономики должны быть выше мировых.

Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин призвал снизить ставку по ипотеке до семи процентов
"Наращивание экономического потенциала страны, каждого региона — главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Непростая задача. Но это не благое пожелание, а базовое условие для прорыва в решении социальных и инфраструктурных, оборонных и других задач", — сказал он.

"Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства", — уточнил президент.

Он отметил, что низкий уровень инфляции дает дополнительные возможности для развития российской экономики. При этом президент подчеркнул необходимость эффективного расходования госсредств в ближайшие 6 лет.

© ИнфографикаУровень инфляции
© Инфографика
Уровень инфляции

Кроме того, Путин указал, что будущему правительству РФ предстоит сформировать стабильные налоговые условия, которые должны стимулировать экономический рост. Глава государства также отметил необходимость провести инвентаризацию субсидий и прямой поддержки отраслей и нацелить их на создание конкурентных товаров.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин призвал упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей
Путин заявил о необходимости снять все административные барьеры на пути развития несырьевого экспорта и в течение шести лет практически удвоить его объемы, доведя до 250 миллиардов долларов.

Говоря о развитии бизнеса в стране, глава государства отметил, что правительство будет делать все для расширения его возможностей, однако вклад представителей деловой сферы в развитие страны должен постоянно наращиваться. В частности, вклад малого и среднего бизнеса в ВВП к середине следующего десятилетия должен приблизиться к 40%.

Он также подчеркнул, что нужно исключить все возможности давления на бизнес со стороны нечистоплотных чиновников и правоохранителей.

© ИнфографикаНесырьевой неэнергетический экспорт
© Инфографика
Несырьевой неэнергетический экспорт

Вооруженные силы: высокотехнологичные и компактные

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Россия начала серийное производство гиперзвукового ракетного комплекса
Значительное внимание президент уделил состоянию вооруженных сил России и последним достижениям страны в области вооружений. Этому была посвящена заключительная часть послания, речь президента сопровождалась показом видео-слайдов и инфографики.

Глава государства заявил, что операция в Сирии продемонстрировала возросшие возможности вооруженных сил РФ. По его словам, оснащенность ВС современным вооружением за последние годы возросла в 3,7 раза, на вооружение принято более 300 новых образцов военной техники. Современная и высокотехнологичная, но компактная с учетом размеров страны армия создана в России, отметил президент.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Путин о новом ракетном комплексе "Сармат"

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Новые вооружения делают Россию неуязвимой для ПРО и ПВО, заявил Путин
Путин уделил внимание последним разработкам РФ в сфере вооружений. Так, он сообщил о начале активной фазы испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", кадры испытаний были продемонстрированы на видео.

Президент также рассказал, что новая российская авиационная гиперзвуковая система получила название "Кинжал", она уже успешно прошла испытания и поставлена на вооружение на юге страны. Кроме того, Путин отметил, что в РФ создан подводный беспилотник для очень больших глубин и межконтинентальных расстояний, который может передвигаться со скоростью, кратно превышающей сегодняшние показатели всех кораблей.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Путин о возможностях принципиально новой ракеты с ядерной энергетической установкой

"Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающую скорость подводных лодок, торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей — это просто фантастика", — сказал Путин.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против России
Он отметил, что Россия создает новейшие системы вооружения в ответ на развертывание систем противоракетной обороны (ПРО) США. Президент напомнил, что Москва долго уговаривала Вашингтон не нарушать договор по ПРО, но все было тщетно, все компромиссные предложения по этой теме США отклонили. При этом он подчеркнул, что отсутствие действий со стороны РФ в ответ на расширение американской ПРО в конечном счете приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала.

Лекарство от агрессии
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Лекарство от агрессии

"Обладание таким оружием, безусловно, дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, могут быть огромными, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, по-простому сказать, их просто не догоняют", — сообщил президент в послании Федеральному Собранию.

Путин отметил, что РФ никому не угрожает, несмотря на растущую военную мощь.

"Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих все есть", — сказал он.

© ИнфографикаПереоснащение вооруженных сил
© Инфографика
Переоснащение вооруженных сил

Глава государства отметил, что все работы по укреплению обороноспособности России проводятся в рамках международных соглашений, Москва ничего не нарушает, а растущая военная мощь РФ гарантирует мир на планете, поскольку сохраняет стратегическое равновесие и баланс сил.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Новое оружие России: кадры, продемонстрированные в послании Путина

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Комментировать
Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Вадим Михайлович Мовадин
Обещаю обещать то, что раньше обещал обещать!
16:57
01.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена