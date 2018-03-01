Дрозденко: послание президента — это стратегия развития России на 6-10 лет

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию можно назвать стратегией развития России на ближайшие шесть-десять лет, сообщил РИА Новости губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Президент РФ Владимир Путин в четверг выступил с посланием Федеральному собранию. Традиционно глава государства выступает с посланием в Кремле, но на этот раз Путин озвучил его на новом месте — в московском Манеже, выступление заняло почти два часа и впервые сопровождалось демонстрацией мультимедийных материалов — графиков, диаграмм и видеороликов.

"Это самое впечатляющее послание из тех, которые я слышал. Я бы даже сказал, что по форме подачи — это стратегия развития страны на ближайшие шесть — десять лет. Во-первых, очень современная и качественная подача материала. В своем выступлении президент говорил о том, что страна должна двигаться вперед на основе самых современных технологий. Нынешнее послание и было современным и с современными технологиями", — подчеркнул Дрозденко.

Еще одной ключевой темой послания губернатор считает необходимость наращивания человеческого капитала, заботу о главном достоянии страны — людях.

"И не случайно прозвучала тема распределения социальных пакетов по принципу справедливости и нуждаемости. Ленинградская область одна из первых приняла в России — и он уже действует в этом году — социальный кодекс, который построен исходя из принципов нуждаемости. Это, конечно же, и поддержка всех сфер деятельности — науки, образования, культуры, и многое другое", — добавил Дрозденко.

Глава Ленинградской области отметил, что невозможно решать проблемы качества жизни, социальной защиты и думать о человеке, не имея финансовой базы для решения социальных задач.

"Например, президент ставит задачу, чтобы в среднем инвестиции составляли 25% от валового регионального продукта. В Ленинградской области за последние годы этот показатель превышает 30%, по строительству жилья на одного жителя мы уже достигли тех показателей и задач, которые ставит президент", — сказал Дрозденко, добавив, что по другим задачам, "конечно, есть куда двигаться и куда расти, и от некоторых задач и цифр захватывает дух".

"За последние 10 лет регионы и страна в целом доказали, что самые амбициозные задачи нам по плечу. И конечно все мы находимся под впечатлением от третьего блока стратегии развития страны — это безопасность. Невозможно говорить о первых двух задачах, о социальном развитии и экономики, если мы не обеспечим безопасность страны", — заключил Дрозденко.

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