Дрозденко: послание президента — это стратегия развития России на 6-10 лет

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию можно назвать стратегией развития России на ближайшие шесть-десять лет, сообщил РИА Новости губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Это самое впечатляющее послание из тех, которые я слышал. Я бы даже сказал, что по форме подачи — это стратегия развития страны на ближайшие шесть — десять лет. Во-первых, очень современная и качественная подача материала. В своем выступлении президент говорил о том, что страна должна двигаться вперед на основе самых современных технологий. Нынешнее послание и было современным и с современными технологиями", — подчеркнул Дрозденко.
Еще одной ключевой темой послания губернатор считает необходимость наращивания человеческого капитала, заботу о главном достоянии страны — людях.
"И не случайно прозвучала тема распределения социальных пакетов по принципу справедливости и нуждаемости. Ленинградская область одна из первых приняла в России — и он уже действует в этом году — социальный кодекс, который построен исходя из принципов нуждаемости. Это, конечно же, и поддержка всех сфер деятельности — науки, образования, культуры, и многое другое", — добавил Дрозденко.
Глава Ленинградской области отметил, что невозможно решать проблемы качества жизни, социальной защиты и думать о человеке, не имея финансовой базы для решения социальных задач.
"За последние 10 лет регионы и страна в целом доказали, что самые амбициозные задачи нам по плечу. И конечно все мы находимся под впечатлением от третьего блока стратегии развития страны — это безопасность. Невозможно говорить о первых двух задачах, о социальном развитии и экономики, если мы не обеспечим безопасность страны", — заключил Дрозденко.