Собянин назвал послание Путина Федеральному собранию "самым впечатляющим"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию "самым впечатляющим из того, что он слышал".

"Нынешнее послание президента, пожалуй, самое впечатляющее из того, что я слышал", — написал Собянин в своем блоге.

По его словам, одно из главных обвинений оппонентов было в том, что Россия безнадежно технологически отстала от всего мира и что и с этим ничего нельзя сделать, а также в том, что за технологическим отставанием следует деградация обороноспособности страны в целом.

"Президент доложил и гражданам России, и мировому сообществу, что все обстоит ровно наоборот. На основе суперсовременных технологий, недоступных нашим конкурентам, создана система безопасности, новейшие образцы вооружений, гарантирующее России независимость и мирное небо над головой̆ на долгие годы вперед. Ощущение гордости за президента, за нашу страну", — заявил мэр.

Собянин отметил, что задачи по развитию государства, поставленные Путиным, очень созвучны с тем, что осуществляется в Москве. "Развитие транспорта, дорог, качественной транспортной инфраструктуры с нашими соседями, создание качественного общественного пространства, развитие здравоохранения, образования, культуры, инноваций, цифровой экономики. Еще раз осмыслим на основе послания программы и стратегию развития города на благо москвичей", — заключил глава столицы.