Путин примет участие в медиафоруме ОНФ в Калининграде

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 марта в Калининграде примет участие в медиафоруме Общероссийского народного фронта и церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской ТЭС, сообщает пресс-служба Кремля.

"Второго марта президент РФ Путин совершит рабочую поездку в Калининградскую область. Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской ТЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже Путин пообщается с представителями региональных и местных СМИ на V Медиафоруме "Правда и справедливость", который проводится Общероссийским народным фронтом с 2014 года. Подчеркивается, что на подобных встречах традиционно затрагиваются острые проблемы жизни регионов и профессиональные вопросы развития российской журналистики, а также международная проблематика.

В Калининградской области по решению российского правительства для обеспечения энергонезависимости региона должны появиться четыре новых электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт. Две из них — Талаховская в городе Советске и Маяковская в Гусеве – имеют мощность по 156 МВт каждая и будут работать на газовом топливе.