Послание Путина четко показало готовность России к диалогу, заявил Косачев

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В нынешнем послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию четко обозначена готовность РФ к диалогу, переговорам и к выработке новых соглашений в сфере безопасности, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Для меня очень важным элементом послания президента является четкое обозначение готовности России к диалогу, готовности России к переговорам, готовности России к тому, чтобы вырабатывать новые соглашения в сфере безопасности и сокращения вооружений в условиях, когда нынешние либо оказались разрушены американцами, либо откровенно не работают и находятся в такой же зоне риска", — сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 1".

В послании президент России высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и оборонки. В выступлении президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.