РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

"Рубежное послание": о чем говорил Путин в обращении к парламентариям

Сюжет:
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию (177)
16:1601.03.2018
(обновлено: 19:23 01.03.2018)
08727
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ МанежПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сегодня Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Самые важные высказывания главы государства — в материале РИА Новости.

О главной угрозе для России

  • "Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, то оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри".

О майоре Романе Филиппове

  • "Техника, оружие, даже самое современное рано или поздно появится в других армиях мира — это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом — таких людей, таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филиппов — у них не будет никогда".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018

О важности технологий

  • "Скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она, эта волна, просто захлестнет, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны. А в результате — потерю суверенитета. Именно так, а не иначе, обстоит дело".

О коррупции и честных людях

  • "Кстати говоря, мы все время говорим о коррупции, о коррупции, о чиновниках. Я должен сказать, не имею права не сказать: подавляющее большинство людей, которые работают в системе управления, — честные, порядочные, нацеленные на результат люди".
скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Путин о возросших возможности Вооруженных сил России

О внешней политике

  • "Наша политика никогда не будет основываться на претензиях на исключительность, мы защищаем свои интересы и уважаем интересы других стран, руководствуясь международным правом, считаем незыблемой ключевую роль ООН. Именно такие принципы и подходы позволяют нам выстраивать прочные, добрые и равноправные отношения с абсолютным большинством государств мира".

Об обороне

  • "Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих все есть".
скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Путин показал видео испытаний ракетного комплекса "Сармат"

Об "увлечении" реформами

  • "В ряде случаев — я просто вынужден сегодня об этом сказать — административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе, альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном — о людях, интересах и потребностях, наконец, о равных возможностях и справедливости. Так не должно быть — ни в здравоохранении, ни в любой другой сфере".

О разработчиках российского оружия

  • "Хочу сейчас обратиться к каждому из них и сказать: конечно, будут и премии, и награды, и почетные звания, но я знаю — со многими из вас неоднократно встречался лично, — что вы работаете не ради награды. Главное, надежно обеспечить безопасность отечества и нашего народа".

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Путин о повышении МРОТ до прожиточного минимума и доходах россиян

О достижениях страны

  • "За последние без малого тридцать лет Россия добилась таких перемен, для которых другим государствам понадобились столетия. Шли, идем и будем идти своим уверенным курсом… наша сплоченность — самая прочная основа для дальнейшего развития. В предстоящие годы нам надо еще больше укрепить свое единство, чтобы мы работали как одна команда, которая понимает, что перемены необходимы".

Об армии

  • "В России создана современная, с учетом огромности нашей территории компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус".

О развитии городов

  • "Активная, динамичная жизнь России с ее огромной территорией не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города должны распространять свою энергию, служить опорой для сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время исполнения гимна после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время исполнения гимна после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию

О бизнесе и государстве

  • "Хотел бы сейчас обратиться ко всем представителям российского бизнеса — к тем, кто ведет свое небольшое дело, семейное предприятие, фермерское хозяйство, руководит инновационной компанией, крупным промышленным предприятием. Я знаю, что мы еще многое должны сделать, и уверяю вас, будем делать все, чтобы у наших предпринимателей появлялись новые возможности для расширения производств, для открытия компаний, создания современных рабочих мест. Но в то же время рассчитываю, что и российский бизнес будет наращивать свой вклад в прорывное развитие страны".

О важности послания

  • "Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер. Как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, каждого шага, поступка, исключительно высока, потому что определяет судьбу страны на десятилетия вперед".
    • скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
    © Ruptly
    Путин раскритиковал необдуманное закрытие лечебных заведений на селе
Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена