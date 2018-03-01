"Рубежное послание": о чем говорил Путин в обращении к парламентариям

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сегодня Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Самые важные высказывания главы государства — в материале РИА Новости.
О главной угрозе для России
- "Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, то оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри".
О майоре Романе Филиппове
- "Техника, оружие, даже самое современное рано или поздно появится в других армиях мира — это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом — таких людей, таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филиппов — у них не будет никогда".
О важности технологий
- "Скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она, эта волна, просто захлестнет, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны. А в результате — потерю суверенитета. Именно так, а не иначе, обстоит дело".
О коррупции и честных людях
- "Кстати говоря, мы все время говорим о коррупции, о коррупции, о чиновниках. Я должен сказать, не имею права не сказать: подавляющее большинство людей, которые работают в системе управления, — честные, порядочные, нацеленные на результат люди".
О внешней политике
- "Наша политика никогда не будет основываться на претензиях на исключительность, мы защищаем свои интересы и уважаем интересы других стран, руководствуясь международным правом, считаем незыблемой ключевую роль ООН. Именно такие принципы и подходы позволяют нам выстраивать прочные, добрые и равноправные отношения с абсолютным большинством государств мира".
Об обороне
- "Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих все есть".
Об "увлечении" реформами
- "В ряде случаев — я просто вынужден сегодня об этом сказать — административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе, альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном — о людях, интересах и потребностях, наконец, о равных возможностях и справедливости. Так не должно быть — ни в здравоохранении, ни в любой другой сфере".
О разработчиках российского оружия
- "Хочу сейчас обратиться к каждому из них и сказать: конечно, будут и премии, и награды, и почетные звания, но я знаю — со многими из вас неоднократно встречался лично, — что вы работаете не ради награды. Главное, надежно обеспечить безопасность отечества и нашего народа".
О достижениях страны
- "За последние без малого тридцать лет Россия добилась таких перемен, для которых другим государствам понадобились столетия. Шли, идем и будем идти своим уверенным курсом… наша сплоченность — самая прочная основа для дальнейшего развития. В предстоящие годы нам надо еще больше укрепить свое единство, чтобы мы работали как одна команда, которая понимает, что перемены необходимы".
Об армии
- "В России создана современная, с учетом огромности нашей территории компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус".
О развитии городов
- "Активная, динамичная жизнь России с ее огромной территорией не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города должны распространять свою энергию, служить опорой для сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России".
О бизнесе и государстве
- "Хотел бы сейчас обратиться ко всем представителям российского бизнеса — к тем, кто ведет свое небольшое дело, семейное предприятие, фермерское хозяйство, руководит инновационной компанией, крупным промышленным предприятием. Я знаю, что мы еще многое должны сделать, и уверяю вас, будем делать все, чтобы у наших предпринимателей появлялись новые возможности для расширения производств, для открытия компаний, создания современных рабочих мест. Но в то же время рассчитываю, что и российский бизнес будет наращивать свой вклад в прорывное развитие страны".
О важности послания
- "Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер. Как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, каждого шага, поступка, исключительно высока, потому что определяет судьбу страны на десятилетия вперед".