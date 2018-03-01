Экс-посол России в США надеется, что Америка прислушается к словам Путина

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший посол РФ в США, сенатор Сергей Кисляк надеется, что Америка прислушается к тому, что говорил в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

"Я надеюсь, что (США — ред.) прислушаются", — сказал Кисляк РИА Новости.

Комментируя слова президента о новых российских вооружениях, он высказал мнение о том, что "это не новые правила игры". "Это сигнал президента, что при всех обстоятельствах мирное развитие нашей страны будет обеспечено", — считает Кисляк.

Он напомнил, что США развивают системы оружия, которые нацелены, среди прочего, против России. "Для того чтобы противостоять этому, было необходимо принять меры (по линии – ред.) наших национальных оборонных программ. И это сделано", — отметил сенатор.

По его словам, "США находятся в таком политическом внутреннем состоянии, при котором нужно будет немало интеллектуальных усилий и времени, чтобы вернуться к нормальному диалогу". "Хотелось бы надеяться, что это займет не так много времени", — заключил Кисляк.