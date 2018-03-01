Косачев назвал послание Путина Федеральному собранию манифестом развития

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию манифестом развития, а не стабильности.

"Прежде всего, на мой взгляд, нынешнее послание – манифест не стабильности, а развития. Это важный момент в расстановке акцентов. Да, устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни достигнута, но она – не самоцель. По словам В.В. Путина, устойчивость – основа, но не гарантия дальнейшего развития. А именно прорывное развитие России – стратегическая задача. Полагаю, в этом каждый из нас должен услышать абсолютно четкий сигнал: спрашивать будут не за то, как удалось сохранить достигнутое, а за прогресс или его отсутствие", — написал Косачев на своей странице в соцсети Facebook.

Сенатор отметил, что экономический и технологический рост должен сопровождаться и политическим развитием, а также "расширить пространство свободы, укрепить институты демократии".

Комментируя внешнеполитическую тему в послании президента, Косачев подчеркнул, что на международной арене "прорывного" развития ждать не приходится. "Делать ставку на благоприятную мировую конъюнктуру что в экономике, что в безопасности, что в политике, было бы верхом наивности. Поэтому приоритеты – в укреплении обороноспособности, в защите того, что удастся сохранить из базовых международных соглашений в сфере контроля над вооружениями", — добавил он.

Послание Путина Федеральному собранию в четверг стало рекордным по времени, оно продолжалось 1 час и 57 минут.

За это время глава государства высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры, обороны и вооружений. В выступлении президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.