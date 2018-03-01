Сурков заявил, что у него скоро запланирована встреча с Волкером

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил РИА Новости, что у него скоро запланирована встреча со спецпредставителем госдепа США по Украине Куртом Волкером.

"Скоро", — сказал Сурков, при этом не уточнив, идет ли речь о встрече в марте. "Скоро. Ну, точно в этом году", — добавил он.

В январе Сурков и Волкер провели переговоры в Дубае, где обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Позже Волкер заявил, что обсуждал с Сурковым размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, однако конкретного плана выработано не было.