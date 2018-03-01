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Политика

Послание Путина Федеральному Собранию включало 6 видео и 17 слайдов

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Послание Владимира Путина Федеральному Собранию (132)
14:1301.03.2018
(обновлено: 14:16 01.03.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Послание Федеральному Собранию президента Владимира Путина было проиллюстрировано шестью видеороликами о современных разработках военной техники и 17 слайдами.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Послание Путина Федеральному собранию побило рекорд по длительности
Путин впервые сопроводил свое выступление видео и различными изображениями. В частности самым неожиданным стала демонстрация видеороликов передовых разработок российского оружия, которое ранее никогда на публике не показывалось — это стратегический ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета неограниченной дальности, беспилотный подводный аппарат, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", гиперзвуковой ракетный комплекс и боевая лазерная установка.

Кроме того, в ходе послания на большом экране было продемонстрировано 17 слайдов.

Первым графиком, который был показан в ходе послания, демонстрировал демографическую динамику и назывался "Количество рожденных по годам". Заявление Путина об увеличении пособий на 40% для молодых матерей сопровождалось графиком "Охрана материнства и детства", а сообщение о поддержке старшего поколения схемой "Ожидаемая продолжительность жизни", также выступление главы государства было проиллюстрировано картинкой "Улучшение жилищных условий".

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ "Манеж"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ "Манеж"

Раздел послания, посвященный транспорту и грузоперевозкам, сопровождали сразу три графика, рассказывающие о пропускной способности БАМа и Транссиба, мощности морских портов, объеме грузоперевозок по Северному морскому пути и прямых межрегиональных авиамаршрутах.

Показанный на большом экране слайд "Экологические проблемы крупных городов" включал в себя также небольшие видеоролики, как и иллюстрация, рассказывающая об успехах в образовании.

Кроме того выступление Путина сопровождали слайды с актуальными экономическими показателями. Ряд слайдов был посвящен переоснащению вооруженных сил.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Послание президента Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава российского государства 1 марта обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию.Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава российского государства 1 марта обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ этом году выступление президента состоялось не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в Центральном выставочном зале "Манеж".Перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В этом году выступление президента состоялось не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНовое место для оглашения ежегодного послания президента было выбрано из-за расширенного состава приглашенных.Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Новое место для оглашения ежегодного послания президента было выбрано из-за расширенного состава приглашенных.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПомимо депутатов и сенаторов на мероприятие были приглашены члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов и многие другие.Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Помимо депутатов и сенаторов на мероприятие были приглашены члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов и многие другие.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ этом году впервые речь президента сопровождалась визуальной составляющей: в "Манеже" были установлены экраны, на которые выводили инфографику.Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В этом году впервые речь президента сопровождалась визуальной составляющей: в "Манеже" были установлены экраны, на которые выводили инфографику.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГлавным фактором развития России президент назвал благополучие людей. "Мы должны дать людям достойную работу", — сказал президент. Он также призвал правительство обеспечить рост пенсий.Мужчина с женщиной смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Главным фактором развития России президент назвал благополучие людей. "Мы должны дать людям достойную работу", — сказал президент. Он также призвал правительство обеспечить рост пенсий.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ ходе выступления президент отметил, что развитие городов должно стать движущей силой для всей страны, а обновление городской среды призвал обеспечить за счет новых технологий.Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В ходе выступления президент отметил, что развитие городов должно стать движущей силой для всей страны, а обновление городской среды призвал обеспечить за счет новых технологий.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВажное внимание в послании было уделено вопросам развития транспортной доступности регионов. Президент призвал местные власти улучшать состояние дорог, развивать систему межрегиональных авиамаршрутов и увеличивать пропускную способность железнодорожных путей.Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Важное внимание в послании было уделено вопросам развития транспортной доступности регионов. Президент призвал местные власти улучшать состояние дорог, развивать систему межрегиональных авиамаршрутов и увеличивать пропускную способность железнодорожных путей.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ минувшие годы удалось переломить демографическую ситуацию в стране, во многом это было сделано благодаря поддержке материнства в России. Эта программа будет продолжена, пообещал президент.Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В минувшие годы удалось переломить демографическую ситуацию в стране, во многом это было сделано благодаря поддержке материнства в России. Эта программа будет продолжена, пообещал президент.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкМногие эксперты сходятся во мнении, что послание, озвученное президентом, станет руководством к действию для нового кабинета министров.Операторы во время ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Многие эксперты сходятся во мнении, что послание, озвученное президентом, станет руководством к действию для нового кабинета министров.
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