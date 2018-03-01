Послание Путина Федеральному Собранию включало 6 видео и 17 слайдов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Послание Федеральному Собранию президента Владимира Путина было проиллюстрировано шестью видеороликами о современных разработках военной техники и 17 слайдами.

Путин впервые сопроводил свое выступление видео и различными изображениями. В частности самым неожиданным стала демонстрация видеороликов передовых разработок российского оружия, которое ранее никогда на публике не показывалось — это стратегический ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета неограниченной дальности, беспилотный подводный аппарат, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", гиперзвуковой ракетный комплекс и боевая лазерная установка.

Кроме того, в ходе послания на большом экране было продемонстрировано 17 слайдов.

Первым графиком, который был показан в ходе послания, демонстрировал демографическую динамику и назывался "Количество рожденных по годам". Заявление Путина об увеличении пособий на 40% для молодых матерей сопровождалось графиком "Охрана материнства и детства", а сообщение о поддержке старшего поколения схемой "Ожидаемая продолжительность жизни", также выступление главы государства было проиллюстрировано картинкой "Улучшение жилищных условий".

Раздел послания, посвященный транспорту и грузоперевозкам, сопровождали сразу три графика, рассказывающие о пропускной способности БАМа и Транссиба, мощности морских портов, объеме грузоперевозок по Северному морскому пути и прямых межрегиональных авиамаршрутах.

Показанный на большом экране слайд "Экологические проблемы крупных городов" включал в себя также небольшие видеоролики, как и иллюстрация, рассказывающая об успехах в образовании.

Кроме того выступление Путина сопровождали слайды с актуальными экономическими показателями. Ряд слайдов был посвящен переоснащению вооруженных сил.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>