Путин рассказал об огромном прогрессе России за 30 лет

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия за 30 лет добилась столько, сколько другие добивались столетиями, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"За последние без малого 30 лет Россия добилась таких перемен, для которых другим государствам понадобились столетия. Шли, идем и будем идти своим уверенным курсом… наша сплоченность — самая прочная основа для дальнейшего развития. В предстоящие годы нам надо еще больше укрепить свое единство, чтобы мы работали как одна команда, которая понимает, что перемены необходимы", — сказал президент.

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