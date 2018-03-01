России и США нужно вместе строить будущее, считает Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве с США и Европой, даже если позиции не совпадают, мы все равно остаемся партнерами, которым вместе отвечать на сложнейшие мировые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Мы заинтересованы в нормальном конструктивном взаимодействии с США и Евросоюзом, рассчитываем, что возобладает здравый смысл и наши партнеры сделают выбор в пользу честного, равноправного сотрудничества. Даже если наши позиции в чем-то не совпадают, все равно мы остаемся партнерами, потому что нам вместе отвечать на сложнейшие вызовы, обеспечивать всеобщую безопасность, строить будущий мир, который становится все более взаимосвязанным, где активно набирают динамику интеграционные процессы", — сказал Путин.

"Вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу намерены сделать его глобально конкурентным интеграционным объединением. На повестке дня создание в ЕвразЭС общего рынка электроэнергии, нефти, нефтепродуктов, газа, гармонизация финансовых рынков, работа таможенных служб", — добавил президент.

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