России и США нужно вместе строить будущее, считает Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве с США и Европой, даже если позиции не совпадают, мы все равно остаемся партнерами, которым вместе отвечать на сложнейшие мировые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.
"Вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу намерены сделать его глобально конкурентным интеграционным объединением. На повестке дня создание в ЕвразЭС общего рынка электроэнергии, нефти, нефтепродуктов, газа, гармонизация финансовых рынков, работа таможенных служб", — добавил президент.
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