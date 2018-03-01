Послание Путина Федеральному собранию побило рекорд по длительности

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности: оно продолжалось 1 час и 57 минут.

За это время глава государства высказался по самому широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и оборонки.

Оглашение послания началось в 12:00 мск. Изначально планировалось, что речь президента займет 40 минут.

В выступлении главы государства впервые используется мультимедийный формат: на трех специально установленных в зале экранах присутствующим показали видеослайды со статистикой по промышленности и сельскому хозяйству, ролики о Нововоронежской АЭС-2 и строительстве парка "Зарядье", а также продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.

Завершилось послание по традиции гимном. Президент поблагодарил всех участников мероприятия.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>