Путин: Россия не будет строить политику на идее своей исключительности

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Политики России никогда не будет основываться на идее своей исключительности, заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

"Наша политика никогда не будет основываться на претензиях на исключительность, мы защищаем свои интересы и уважаем интересы других стран, руководствуясь международным правом, считаем незыблемой ключевую роль ООН. Именно такие принципы и подходы позволяют нам выстраивать прочные, добрые и равноправные отношения с абсолютным большинством государств мира", — подчеркнул Путин.

"Пример тому — наше всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китайской народной республикой, особо привилегированные стратегические отношения сложились у России с Индией, новую динамику получают наши отношения с очень многими странами мира", — также добавил он.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>