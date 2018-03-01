"Майские указы" были необходимы, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Многие достижения России в социальной сфере сделаны благодаря реализации "майских указов", считает президент России Владимир Путин.

"Многое было сделано в ходе реализации "майских указов" 2012 года. Могу сказать, что есть какие-то недовыполнения, но в целом, как бы не были высоко подняты планки этих указов, если бы их не было, то не было бы и результатов, которых мы добились сегодня. Амбициозные задачи нужно ставить всегда", — сказал Путин в послании Федеральному Собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>