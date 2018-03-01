МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России и как минимум удвоить финансирование этого проекта в ближайшие 6 лет.

"Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие 6 лет", — сказал Путин в послании к Федеральному собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>