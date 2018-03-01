Путин: Россия должна увеличить ВВП на душу населения в ближайшие десять лет

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия к середине следующего десятилетия должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>