Путин призвал обеспечить индексацию пенсии выше темпов инфляции

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия должна обеспечить регулярную индексацию пенсий, причем выше темпов инфляции.

"Главное, мы должны добиться увеличения размеров пенсии, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию", — сказал Путин.

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