Путин рассказал о предстоящих технологических изменениях

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Технологическое отставание в будущем неизбежно приведет к потере суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному собранию.

По словам президента, ближайшие годы станут основными для технологических изменений, это не связано с тем, кто победит на выборах.

"В мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на ее вызов — зависит только от нас. И в этом смысле в ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Я подчеркну — именно решающими. Я объясню, почему. То, о чем сейчас скажу, абсолютно не связано с внутренним политическим циклом и даже с выборами президента. Кто бы ни был избран президентом, но при этом каждый гражданин России, все мы вместе должны прочувствовать и понять, что происходит в мире, вокруг нас, и какие вызовы стоят перед нами", — сказал глава государства.

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