Россия должна укреплять демократические основы, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия должна расширить пространство свободы во всех сферах и укреплять демократические основы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов", — сказал Путин в четверг в послании Федеральному собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>