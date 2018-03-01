Путин рассказал, какой фактор может привести к потере суверенитета

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Технологическое отставание в будущем неизбежно приведет к потере суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному собранию.

"Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она, эта волна, просто захлестнет, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны. А в результате — потерю суверенитета. Именно так, а не иначе, обстоит дело", — заявил Путин.

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