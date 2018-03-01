Путин заявил о недопустимости самоуспокоенности

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Достигнутая Россией внутриполитическая и экономико-социальная стабильность не должна вести к самоуспокоенности, остаются проблемы, которые необходимо решать, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Однако устойчивость — это основа, но не гарантия дальнейшего развития. Мы не имеем права, чтобы достигнутая стабильность вела к самоуспокоенности, тем более, что многие проблемы еще далеко не решены", — сказал Путин.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>