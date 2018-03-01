Путин заявил о недопустимости самоуспокоенности

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Достигнутая Россией внутриполитическая и экономико-социальная стабильность не должна вести к самоуспокоенности, остаются проблемы, которые необходимо решать, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Президент отметил, что стране удалось обеспечить "устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни". Он подчеркнул, что это "критически важно для нашей огромной многонациональной страны со сложным федеративным устройством, с многообразием культур", с памятью о труднейших испытаниях, которые выпали на долю России.

"Однако устойчивость — это основа, но не гарантия дальнейшего развития. Мы не имеем права, чтобы достигнутая стабильность вела к самоуспокоенности, тем более, что многие проблемы еще далеко не решены", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>