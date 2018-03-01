Путин назвал нынешнее послание Федеральному собранию рубежным

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Нынешнее послание Федеральному собранию носит особый, рубежный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер. Как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, каждого шага, поступка, исключительно высока, потому что определяет судьбу страны на десятилетия вперед", — заявил Путин в послании к Федеральному собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>