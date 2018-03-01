МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному Собранию.

Традиционно президент озвучивал послание в Кремле. В этом году мероприятие проходит в Манеже, что обусловлено большей вместимостью и возможностью использования дополнительных технических устройств. В Манеже установлены специальные экраны, собрана аппаратная.

Как ожидается, в этом году оглашение послания рассчитано на 40 минут.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>