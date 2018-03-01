Послание Путина Федеральному Собранию сопроводят видео-слайдами

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое в этом году пройдет в Манеже, будет сопровождаться специально подготовленными видео-слайдами, рассказал РИА Новости источник, знакомый с организацией мероприятия.

Содержимое слайдов не разглашается.

"Слайды будут транслироваться на специально установленных экранах. Видеоряд будет специально подготовлен для послания президента", — рассказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря об организации и выборе места для проведения этого мероприятия, отметил, что Манеж отвечает всем требованиям, включая возможности технического обеспечения.

Check in на послание президента в Манеже начался. pic.twitter.com/wBC9LpkqFy — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 марта 2018 г.

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