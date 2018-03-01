Не держит удар: эксперты объяснили, почему Грудинин покинул дебаты

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Эксперты считают, что кандидат в президенты РФ Павел Грудинин не готов к прямым дебатам — так они прокомментировали его уход из студии в интервью РИА Новости.

Кандидат в президенты России Павел Грудинин покинул студию Первого канала, заявив, что из предвыборных дебатов сделали шоу и он отказывается в них участвовать.

"То, что происходит — это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут — необъяснимо никому <…> ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один ‒ сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам. Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию", ‒ сказал Грудинин в ходе дебатов на Первом канале, после чего ушел из студии.

"Очевидно, что здесь Грудинин поступил как очень плохой политик, то есть очевидно, что он не готов к прямым дебатам. <…> То есть совершенно он не готов к тому, чтобы ему задавали вопросы о тех скелетах в шкафу, которых у него полным полно. В общем, все это, конечно, выглядит неприглядно, и как политик Грудинин, конечно, сильно очень потерял после сегодняшнего ухода", — отметил политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По мнению политолога Олега Матвейчева, Грудинин решил, что дебаты — это форма общения кандидатов между собой, тогда как "все происходит не для того, чтобы Грудинин с кем-то там пообщался или там услышал что-то от кого-то, а для избирателей — миллионов людей, которые смотрят вот это все".

"Он <…> просто на избирателей наплевал и свою позицию, свою мысль не донес таким образом. Показал, что человек действительно не держит удар. Психованный, нервный, и такому человеку, так сказать, не надо давать ни черный чемоданчик, ни кнопку, ни президентский пост", — сказал Матвейчев.

С ним соглашается и президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев, который считает, что Грудинин не готов к этой избирательной кампании.

"[Грудинин] не готов вообще к этой избирательной кампании. И внутреннее оказалось, что он слабее, чем выглядит, и в том числе формально оказался не готов. <…> Струсил, бывает слабость, но надо стать другим человеком, чтобы претендовать на президентский пост", — сказал политолог Дмитрий Гусев.

Выборы президента пройдут 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), а также Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").