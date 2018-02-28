МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ставить в зависимость многовековые экономические связи между Россией и странами Европы от политической конъюнктуры является ошибкой и имеет плохую перспективу, заявил президент России Владимир Путин.

"Вы знаете, у нас ведь не просто хорошие и давние отношения с европейскими странами, ну, например, с Австрией: они носят глубинный характер, в глубину веков уходят наши отношения. И, конечно, ставить в зависимость от текущей политической конъюнктуры вот эти связи, которые складывались столетиями, это ошибка и плохая перспектива", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Президент также подчеркнул готовность России в налаживании двусторонних социально-экономических связей с европейскими странами.

"Мы со своей стороны готовы делать все, чтобы эту ситуацию исправлять", — заключил Путин.